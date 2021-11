MEDEF – Conférence sport & handicap : l’entreprise au cœur du jeu Groupama Stadium, 18 novembre 2021, Décines-Charpieu.

Groupama Stadium, le jeudi 18 novembre à 17:45

### Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) 2021, la mission Handicap du MEDEF Lyon-Rhône, en partenariat avec l’OL Fondation, AG2R la Mondiale et l’AGEFIPH, vous invite au Groupama Stadium à participer à la conférence Sport & Handicap : l’entreprise au cœur du jeu. Le sport est un vecteur d’inclusion qui permet de sensibiliser les collaborateurs aux handicaps, d’accompagner des athlètes dans une aventure humaine et sportive et de vous engager dans une démarche RSE forte. Profitez de ce temps pour rencontrer Cécile Hernandez, double vice-championne paralympique de snowboard à Sochi en 2014 puis à Pyeongchang en 2018, lors d’une interview sur son parcours et l’accompagnement de ByMyCar en tant que sponsor. Dans un second temps, trois entreprises témoigneront de leur engagement en faveur du sport et du handicap lors d’une table ronde. Enfin, partez à la rencontre des athlètes du territoire lors d’un cocktail. Vous pourrez également participer à des initiations au Handisport. Des initiations aux handisports seront également proposées tout au long de la soirée. **Au Programme :** 17h30 : Accueil 17h45 : Mots d’accueil Gilles COURTEIX, Président du MEDEF Lyon-Rhône Sandrine CHAIX, Vice-Présidente Action Sociale et Handicap, Région AURA Maelle TRARIEUX, Déléguée Générale de la Fondation OL 18h00 : Tête à tête avec : Cécile HERNANDEZ 18h30 : Table ronde : L’entreprise au cœur du jeu 19h15 : Zoom sur le sport adapté 19h30 : Cocktail Handi Dating : A la rencontre des Athlètes Animations Handisport **Intervenants** : – **ByMyCar :** Patricia PRIMAULT, Responsable Santé & QVT – Référente Handicap Cécile HERNANDEZ, double vice-championne paralympique de snowboard à Sochi en 2014 puis à Pyeongchang en 2018 **- RANDSTAD :** Philippe BOUCHARD – Responsable Innovation Sociale Randstad Sandrine CAUDERON PAULIN, Consultante Sénior, athlète tennis **- VISIATIV :** Elodie CHANSON – Chargée de Mission RSE/Référente handicap Emmanuelle THOMAS, Reponsable des partenariats Ligue AURA Handisport **- Caisse d’Epargne Rhône Alpes :** Marie AUSSENAC, directrice de la communication Timothé IVALDI, athlète tennis de table **- Ligue AURA Sport Adapté :** Marie-Claire EMIN, Présidente François-Xavier GIRARD, CTF Coordonnateur Formation **Un évènement en partenariat avec la Fondation OL, AG2R La Mondiale et l’Agefiph.**

Sur inscription

Groupama Stadium 10 Av. Simone Veil, 69150 Décines-Charpieu Décines-Charpieu Métropole de Lyon



