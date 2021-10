Médée Théâtre Durance, 9 novembre 2021, Château-Arnoux-Saint-Auban.

Médée

du mardi 9 novembre au mercredi 10 novembre

Animé par le désir de retourner à la source de la tragédie, Tommy Milliot, jeune metteur en scène déjà reconnu par ses pairs et récemment programmé dans le In du Festival d’Avignon, s’attaque à un monument du théâtre, _Médée_ de Sénèque. Cette héroïne ambivalente suscite depuis des millénaires à la fois fascination et terreur… Par amour pour Jason, Médée a trahi son père, tué son frère, commis crimes sur crimes. Pourtant, celui-ci l’abandonne. En proie à la fureur, cette mère aimante décide de sacrifier ses deux fils sur l’autel de sa vengeance. La traduction de Florence Dupont emmène ce texte millénaire vers une grande modernité, où le souffle et le rythme des mots offrent une partition riche et fiévreuse. Pour incarner ce grand récit, Tommy Milliot s’est entouré de comédiens exigeants dont il dirige le jeu avec une rare précision, dans un espace épuré et abstrait. Il orchestre l’histoire de cette transformation, de femme victime à femme agissante, d’humaine à monstre.

de 3 à 25€

Man Haast – Tommy Milliot / théâtre

Théâtre Durance, Château-Arnoux-Saint-Auban



