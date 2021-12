MÉDÉE Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie, 7 avril 2022, Paris.

MÉDÉE

du jeudi 7 avril 2022 au dimanche 17 avril 2022 à Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie

Pour sa première tragédie, Corneille a choisi le personnage extraordinaire de Médée, dont il explore l’âme amoureuse et torturée, mais dont il expose aussi les pouvoirs magiques et la puissance surhumaine : trahisons, confrontations, meurtres, magie… le spectacle est partout. Loin de l’idée parfois doucereuse et précieuse que l’on peut se faire du théâtre baroque, c’est la modernité de cette pièce qui interpelle, aussi bien dans sa forme de tragédie baroque, loin de l’horizon d’attente que suscite le nom de Corneille, que dans son fond, l’histoire d’une violence taboue exercée par un personnage dépeint comme profondément humain – l’alliance de la beauté formelle et de la violence la plus extrême, qui constitue le cœur de l’œuvre. À travers les âges, de l’Antiquité à l’âge baroque, de l’âge baroque à aujourd’hui, Médée parle à nos démons, à nos fantasmes, et nous fait voir, par la force de l’imaginaire, ce que nous ne voulons pas voir : l’humanité des monstres. A la lueur des bougies, dans un décor minimaliste, les comédiens incarnent véritablement la langue de Corneille, laissant affleurer l’émotion, de la séduction à la colère, de la terreur à la rage. Le théorbe de Stéphanie Petibon, qui interprète des pièces de Kapsberger, accompagne leurs tourments. Auteur : **Pierre Corneille** Mise en scène : **Florence Beillacou** Avec : **Pauline Belle**, **Jean-Christophe Frèche**, **Vivien Guarino**, **Claire Faugouin**, **Marceau Deschamps-Ségura** et **Stéphanie Petibon** Durée : **1h30** **Représentations :** Du 07 au 17 avril 2022 Du jeudi au samedi à 21h Samedi et dimanche à 16h30

Trahie et répudiée par son époux Jason, qui lui doit pourtant la vie, Médée prépare sa vengeance

