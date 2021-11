Médée M Jason Théâtre Sorano, 8 mars 2022, Toulouse.

Médée M Jason

du mardi 8 mars 2022 au vendredi 11 mars 2022 à Théâtre Sorano

### Concert-théâtre Médée… une femme marche vers elle-même, vers sa liberté, seule. Pour cela elle détruira ce qu’elle a de plus précieux. Ajoutons Jason… héros légendaire, gonflé d’une ambition pour laquelle il reniera ses serments. Spectaculaire, forcément. Amour passionnel, trahison, crimes, sorcellerie, pouvoir, infanticide… tous les ingrédients du sensationnel sont là. Pourtant, c’est autre chose qui nous interpelle, autre chose qui probablement maintient entier le mystère de ce mythe à travers les âges… autre chose, car cette « banale histoire » de trahison et d’infanticide ne peut suffire à la fascination. Autre chose… mais quoi ? Peut-être le pressentiment que si, de manière inédite dans la mythologie, il n’y a pas de punition à ce qui semble le pire des actes, c’est qu’un sens doit s’y trouver. Alors, que se passe-t-il, après la catastrophe ?… Médée part tout droit vers le Soleil, et nous ? Ce spectacle est le deuxième volet du cycle « Les Transes Mythologiques », que la compagnie Voraces a commencé en 2019 avec la création Ulysse et Pénélope, récit d’un retour impossible. L’intemporel besoin de récit de l’humanité est le socle de ce travail, dans l’adaptation comme dans la mise en scène, en musique et en jeu. + d’infos ———- [Site du Théâtre Sorano](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/medee-m-jason/2022-03-08/) ![]() Infos Pratiques : —————– * Les 8, 9, 10 et 11 mars à 20h * Tout public dès 14 ans

Tarifs : de 8€ à 22€

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T21:59:00;2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T21:59:00;2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T21:59:00;2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T21:59:00