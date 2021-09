Médée d’après Corneille Quingey, 28 septembre 2021, Quingey.

Médée d’après Corneille 2021-09-28 19:30:00 – 2021-09-28 Chapiteau de l’association Mal Lunée 6 route d’Ornans

Quingey Doubs Quingey

EUR 0 Durée

1h15

Un projet de : Françoise Boillat, Guillaume Béguin et François-Xavier Fernandez-Cavada

Avec : Françoise Boillat (Médée / Créuse ) et François-Xavier Fernandez-Cavada (Jason)

Musique live : Emilie Zoé

Scénographie et costumes : Nicole Grédy

Lumière : Harold Weber

Son, régie technique et générale : Julien Dick

Collaboration artistique : Floriane Mésenge

Visuel : Marcel Schild

Coproduction : TPR — Centre neuchâtelois des arts vivants, La Chaux-de-Fonds

Avec le soutien du programme européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020 dans le cadre du projet MP#3.

https://www.associationmallunee.com/

Durée

1h15

Un projet de : Françoise Boillat, Guillaume Béguin et François-Xavier Fernandez-Cavada

Avec : Françoise Boillat (Médée / Créuse ) et François-Xavier Fernandez-Cavada (Jason)

Musique live : Emilie Zoé

Scénographie et costumes : Nicole Grédy

Lumière : Harold Weber

Son, régie technique et générale : Julien Dick

Collaboration artistique : Floriane Mésenge

Visuel : Marcel Schild

Coproduction : TPR — Centre neuchâtelois des arts vivants, La Chaux-de-Fonds

Avec le soutien du programme européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020 dans le cadre du projet MP#3.

dernière mise à jour : 2021-09-23 par