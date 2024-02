Médée avant Médée Villa Valmont – Maison des écritures et des paysages Lormont, samedi 23 mars 2024.

Médée avant Médée Performance poétique et musicale par Chloé Delaume et le guitariste Benoist Esté Bouvot Samedi 23 mars, 20h00 Villa Valmont – Maison des écritures et des paysages Gratuit. Sur réservation.

Début : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T22:00:00+01:00

De la posésie dans l’air

Chloé Delaume poursuit son exploration des grandes figures mythologiques féminines en se penchant cette fois sur celle de Médée. Elle revisite ce personnage de la mythologie afin d’en convoquer toute la puissance pour faire écho aux problématiques féministes contemporaines. Médée, magicienne, amoureuse, dont le nom semble depuis toujours synonyme d’infanticide. Pourtant, celle, sans qui Jason ne serait rien, n’a pas toujours été la meurtrière de ses enfants : avant Euripide, Médée commet bien des crimes, mais pas celui-là. Ce soir elle raconte son histoire et interroge la véritable nature de sa culpabilité, elle qui durant tant de siècles ne fut écrite que par des hommes.

« Le souci quand on est personnage de fiction, c’est qu’un tas de gens, sans cesse, vient vous écrire dessus. On se voit transformé sans le moindre recours. Quelqu’un m’a noirci l’âme, depuis je fais avec. »

La nouvelle performance poétique et musicale de Chloé Delaume et de Benoist Esté Bouvot a été travaillée en résidence en 2023 à la Villa Valmont.

Villa Valmont – Maison des écritures et des paysages 20 rue Sourbès 33310 Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/villa-valmont/evenements/medee-avant-medee »}]

Médée par Gustav Klimt