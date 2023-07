Médecines d’Asie, l’art de l’équilibre Musée Guimet Paris, 17 mai 2023, Paris.

Du mercredi 17 mai 2023 au lundi 18 septembre 2023 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

Tout public. payant

De 8,50 à 11,50 euros

Conçue comme une expérience originale, un voyage introspectif entre corps et surnaturel, Médecines d’Asie est la première exposition majeure consacrée en France aux trois grandes traditions médicales asiatiques : indienne, chinoise et tibétaine.

À travers un parcours scénographique par-delà les frontières et le temps, l’exposition transporte le visiteur dans un univers où se rencontrent pratiques médicales millénaires et œuvres d’art exceptionnelles, évoquant la méditation et le chamanisme, l’équilibre des énergies et la pharmacopée, le massage et l’acupuncture, l’astrologie et l’exorcisme.

L’exposition propose une plongée à travers quatre grands thèmes, dans un saisissant face à face avec 300 œuvres pour la plupart montrées pour la première fois, émanant des collections nationales françaises et de grandes institutions patrimoniales européennes.

Musée Guimet 6, place d’Iéna 75116 Paris

Contact : https://www.guimet.fr/

Mnaag Felice Beato (1825-1904), Médecin prenant le pouls de son patient, Photographie, Album “Views and Costumes of Japan”, édité à Yokohama, vers 1868