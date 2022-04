Médecin malgré lui Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Médecin malgré lui Villeneuve-sur-Lot, 3 mai 2022, Villeneuve-sur-Lot. Médecin malgré lui Villeneuve-sur-Lot

2022-05-03 20:30:00 – 2022-05-03

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot “Médecin malgré lui”, au théâtre Georges-Leygues le mardi 03 mai 2022 à 20h30. Mise en scène par Charlotte Matzneff. “Médecin malgré lui”, au théâtre Georges-Leygues le mardi 03 mai 2022 à 20h30. Mise en scène par Charlotte Matzneff. +33 5 53 40 49 49 “Médecin malgré lui”, au théâtre Georges-Leygues le mardi 03 mai 2022 à 20h30. Mise en scène par Charlotte Matzneff. Théâtre Georges-Leygues

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Médecin malgré lui Villeneuve-sur-Lot 2022-05-03 was last modified: by Médecin malgré lui Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 3 mai 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne