Tracteur Blues Maison Zola Musée Dreyfus Medan 78, 2 juin 2023 19:30, Médan.

Le printemps est là… et avec les beaux jours, Tracteur Blues est de retour ! Vendredi 2 juin, 19h30 1

Cette année, le tracteur de Blues fera halte dans deux beaux villages de notre territoire : Breuil-Bois-Robert et Médan. Tracteur Blues c’est un voyage itinérant, un projet musical qui respecte l’environnement de l’espace dans lequel nous nous installons, qui privilégie les circuits courts, qui valorise notre territoire et le patrimoine des communes qui nous accueillent. Nous sommes très heureux d’accueillir pendant deux jours six groupes qui vous feront partager leur passion.

Comme chaque année, depuis huit ans maintenant, nous vous proposons la crème de la crème musicale. Que vous soyez amateurs de Blues, ou pas spécialement, vous êtes les bienvenus au festival car il y en aura pour tous les goûts : de la redécouverte des grands classiques avec les Hot Pause et The Badcave, en passant par des notes pop-rock avec The Silly Toys, aux formations plus blues-rock avec Blue Fever et Thomas Frank Hopper.

Préparez-vous à entendre, pendant deux jours, des guitares saturées et des harmonicas qui vroooombissent de chaleur, l’été sera chaud ! Et il sera à Tracteur Blues !!

Maison Zola Musée Dreyfus Medan 78 Médan 78670 Médan 78670 Yvelines