Rencontre avec Sylvain Gillet Samedi 3 février, 15h00 Médaithèque de l’AME

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Sylvain Gillet, auteur chalettois, est aussi comédien, réalisateur et scénariste. Avec sa gouaille habituelle, il nous offre Venenum, en 2022, un roman noir mêlant meurtres croisés et loufoqueries diverses.

Sylvain Gillet évoquera les différentes facettes de son parcours et lira quelques extraits de son œuvre. La rencontre sera suivie d’une vente-signature avec la Librairie des écoles.

Médaithèque de l’AME 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}]

©Médiathèque de l’AME