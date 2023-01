Médailles – Cie À Table Marseille 15e Arrondissement, 5 février 2023, Marseille 15e Arrondissement .

Médailles – Cie À Table

225 avenue Ibrahim Ali Cité des Arts de la Rue Lieux Publics Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali

2023-02-05 – 2023-02-05

Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali

Marseille 15e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Danse moderne et permaculture, chant lyrique et poterie, danse contemporaine et cuisine, théâtre classique et Michael Jackson, théâtre et travestissement… Les Médailles sont des courts portraits théâtraux d’interprètes ayant une vie conjuguant art savant et art populaire.



Des solos incarnant deux facettes d’une même pièce que l’on pourra découvrir à l’occasion des dimanches aux Aygalades de février et de mars à la Cité des arts de la rue.

Solos en scène.

