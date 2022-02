Médaille 1 Marseille 2e Arrondissement, 8 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Médaille 1 Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement

2022-04-08 12:30:00 12:30:00 – 2022-04-08 Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

15 15 “On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là, ont jeté la clé… Nous on n’avait pas jeté la clé mais tout le monde venait.”



Lorenzo, danseur contemporain et bloggeur en cuisine et variété italiennes.

Autour d’une recette de cuisine italienne réalisée en direct et partagée ensuite avec le public, Lorenzo raconte ses souvenirs de danseur mais aussi les souvenirs de sa grand-mère qui a nourri des résistants pendant la seconde guerre mondiale et qui le chassait, enfant, de la cuisine parce que ce n’était pas pour les hommes.



Avec Lorenzo Vanini



Compagnie à table

Petit Théâtre de Bouche

Hall du Théâtre

[durée 1h]

Sur le temps du déjeuner, au Bar du Théâtre, une pause gourmande et théâtrale concoctée par les équipes artistiques du Théâtre Joliette et par les compagnies dont les spectacles sont programmés dans la saison.

https://www.theatrejoliette.fr/programmation/21-22

“On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là, ont jeté la clé… Nous on n’avait pas jeté la clé mais tout le monde venait.”



Lorenzo, danseur contemporain et bloggeur en cuisine et variété italiennes.

Autour d’une recette de cuisine italienne réalisée en direct et partagée ensuite avec le public, Lorenzo raconte ses souvenirs de danseur mais aussi les souvenirs de sa grand-mère qui a nourri des résistants pendant la seconde guerre mondiale et qui le chassait, enfant, de la cuisine parce que ce n’était pas pour les hommes.



Avec Lorenzo Vanini



Compagnie à table

Petit Théâtre de Bouche

Hall du Théâtre

[durée 1h]

Théâtre Joliette-Minoterie 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-21 par