Med’5P : La prédiction en santé : Quels outils et quels leviers ? Amphithéâtre de l’Ecole Télécom Saint-Étienne, 23 novembre 2021, Saint-Étienne.

Med’5P : La prédiction en santé : Quels outils et quels leviers ?

Amphithéâtre de l’Ecole Télécom Saint-Étienne, le mardi 23 novembre à 14:00

CONFERENCE MED’5P : L’ÉVÉNEMENT PHARE DE NOVEKA ! ————————————————- ### _2ème édition_ ### **THEMATIQUE :** La prédiction en santé : quels outils et quels leviers ? Si prédire fait naturellement partie intégrante de l’approche thérapeutique, dans notre système de soins, cette démarche initialement intuitive bénéficie aujourd’hui d’outils techniques qui se veulent toujours plus précis, plus rapides, plus fiables et plus performants. * Leur “mission” est-elle de remplacer les praticiens… ou de leur apporter une aide à la décision, une simplification des tâches répétitives et une certaine robustesse dans leurs analyses ? * Quelles sont les limites éthiques et les impacts juridiques ? * Comment faire pour que la technologie reste au service de l’humain et non l’inverse ? C’est au travers de 2 tables rondes que nous nous attacherons à découvrir la réalité de ces outils, leurs potentiels et leurs limites, les espoirs et les questions qu’ils suscitent, ainsi qu’à identifier les besoins, les opportunités et les enjeux : **La prédiction en santé, déjà une réalité ?** **Les outils de demain et la part de l’humain ?** Plusieurs start-ups de la région AuRA partageront avec nous leur expérience en matière de prédiction en santé pour alimenter les échanges. ### **POUR QUI ?** Entrepreneurs, chercheurs et acteurs de la santé, étudiants, porteurs de projet, participez à Med’5P ! **Inscription gratuite en présentiel et distanciel** Conférence live, retours d’expérience, échanges interactifs avec des experts

Sur inscription

Amphithéâtre de l’Ecole Télécom Saint-Étienne 25 rue Dr Rémy Annino Saint-Étienne Loire



