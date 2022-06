Méchoui Menetou-Râtel Menetou-Râtel Catégories d’évènement: 18300

Menetou-Râtel

Méchoui Menetou-Râtel, 19 juin 2022, Menetou-Râtel. Méchoui Menetou-Râtel

2022-06-19 – 2022-06-19

Menetou-Râtel 18300 Le comité des fêtes de Menetou-Ratel vous propose un méchoui géant organisé autour de la salle des fêtes.

L’animation musicale sera assurée par l’orchestre Guillaume Genty.

Sur réservation. +33 6 75 89 09 88 Le comité des fêtes de Menetou-Ratel vous propose un méchoui géant organisé autour de la salle des fêtes.

L’animation musicale sera assurée par l’orchestre Guillaume Genty.

Sur réservation. ©pixabay

Menetou-Râtel

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 18300, Menetou-Râtel Autres Lieu Menetou-Râtel Adresse Ville Menetou-Râtel lieuville Menetou-Râtel Departement 18300

Menetou-Râtel Menetou-Râtel 18300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menetou-ratel/

Méchoui Menetou-Râtel 2022-06-19 was last modified: by Méchoui Menetou-Râtel Menetou-Râtel 19 juin 2022 18300 Menetou-Râtel

Menetou-Râtel 18300