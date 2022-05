Mechouï Gabarret, 11 juin 2022, Gabarret.

2022-06-11 – 2022-06-11

Gabarret 40310

15 EUR Les chasseurs de Gabarret vous proposent ce samedi de partager un Méchouï . Le sanglier tournera sur la broche pour le plaisir des gourmets, mouton et saucisses seront sur le grill pour les non amateurs de gibier. Une entrée , des frites et un dessert complèteront le déjeuner dans une ambiance sympathique animée par la Banda Los Amigos.

©CCLA

