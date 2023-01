Méchoui et feu d’artifice Nevoy Nevoy Nevoy Catégories d’Évènement: Loiret

Nevoy

Méchoui et feu d’artifice Nevoy, 2 septembre 2023, Nevoy Nevoy. Méchoui et feu d’artifice Etang de Nevoy Nevoy Loiret

2023-09-02 18:00:00 – 2023-09-02 Nevoy

Loiret Nevoy Méchoui et feu d’artifice organisés par le Comité des Fêtes de Nevoy le samedi 2 septembre 2023 à l’étang de Nevoy . En cas d’intempéries, salle de Nevoy. Structures gonflables pour les enfants. Réservations par tél : 06 81 63 85 22 ou par mail : comitedesfetesnevoy@gmail.com Méchoui et feu d’artifice comitedesfetesnevoy@gmail.com +33 6 81 63 85 22 Pixabay

Lieu Nevoy
Adresse Etang de Nevoy Nevoy Loiret
Ville Nevoy Nevoy
Departement Loiret

