Couleuvre Allier Couleuvre EUR Le comité des fêtes de Couleuvre organise un méchoui, le Samedi 9 Juillet 2022 au Plan d’eau, à partir de 19h suivi d’un feu d’artifice à 22h30.

Réservation préalable pour le méchoui, accès libre au feu d’artifice. +33 6 46 55 35 76 Plan d’eau La Font Saint-Julien Couleuvre

