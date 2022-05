Mechoui

Mechoui, 10 juillet 2022, . Mechoui

2022-07-10 – 2022-07-10 Méchoui organisé par le comité des fêtes, repas réalisé par le petit comptoir de Saint Pierre les Bois. Après midi dansant avec Baptiste Auclair et David Kasmareck. € hors boisson réservation au 06.20.64.30.11 avant le 5 juillet. Méchoui organisé par le comité des fêtes, repas réalisé par le petit comptoir de Saint Pierre les Bois. Après midi dansant avec Baptiste Auclair et David Kasmareck. € hors boisson réservation au 06.20.64.30.11 avant le 5 juillet. +33 6 20 64 30 11 Méchoui organisé par le comité des fêtes, repas réalisé par le petit comptoir de Saint Pierre les Bois. Après midi dansant avec Baptiste Auclair et David Kasmareck. € hors boisson réservation au 06.20.64.30.11 avant le 5 juillet. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville