Mécanique Panorama Centre culturel Alban-Minville Toulouse

Toulouse

Mécanique Panorama Centre culturel Alban-Minville, 5 octobre 2021, Toulouse.

du mardi 5 octobre au samedi 23 octobre à Centre culturel Alban-Minville

### L’instant mobile, installation photo et cinéma interactive **Dans le cadre d’Un Dimanche au Bord du Lac, en partenariat avec le Quai des Savoirs** Image fixes ou animées, c’est aux origines du cinéma que nous ramène cette installation. Les prises de vues et de sons ont été réalisées depuis les fenêtres d’habitants des quartiers du Grand Mirail. L’Instant Mobile est une association de recherche dans l’expression singulière de la relation à l’environnement, qu’il soit poétique, social ou politique. **Conception et photographie** Arnaud Chevalier **Ingénieur vidéo** Aurélien Conil **Monteur et vidéaste** Julien Lefèvre Culture Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Centre culturel Alban-Minville
1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France