Salon habitat : jardin et déco de Meaux Le Colisée, 7 octobre 2022 10:00, Meaux. 7 – 9 octobre Sur place Prix de l’entrée : 4 euros (gratuit pour les moins de 15 ans) https://leopro.fr/salon-habitat-meaux/ Salon habitat : jardin et déco de Meaux Événement incontournable sur Meaux, le Salon Habitat ouvrira ses portes du 7 au 9 octobre 2022, au Colisée. Il accueillera le temps d’un week-end pendant 3 jours non-stop, 120 professionnels. Plus de 6000 visiteurs sont attendus. Une occasion unique de concrétiser ses projets maison les plus fous ! Les visiteurs trouveront des solutions auprès des professionnels pour leur extérieur : aménager ses espaces pour profiter de son jardin avec un paysagiste, ou encore trouver de nouvelles plantations auprès de pépiniéristes. Trouver le constructeur pour sa future maison ? Aménager son salon avec les dernières tendances en matière de décoration ? Les professionnels du Salon Habitat répondront à toutes ces interrogations. Le jardin est un espace de bien-être, reflet de notre personnalité. En attendant les premiers rayons de soleil du printemps, les visiteurs se verront proposer des éléments d’inspirations variées : jardins zen, potagers, contemporains ou exotiques, etc. Il y en a pour tous les goûts pour aménager son jardin ! Construction, équipement, rénovation, aménagement intérieur et extérieur : les exposants proposent de nombreuses solutions pour rendre nos habitats écoresponsables. Les visiteurs auront la possibilité de bénéficier de conseils à la carte, en fonction de leur budget. Le Colisée 73 avenue Henri Dunant 77100 Meaux 77100 Meaux Seine-et-Marne vendredi 7 octobre – 10h00 à 19h00

samedi 8 octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 9 octobre – 10h00 à 19h00

