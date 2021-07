Trois Photographes aux Trinitaires jardin des Trinitaires, 19 juillet 2021 08:00-19 juillet 2021 23:00, Meaux.

19 juillet – 19 septembre Entrée libre

Installation photographique en plein air

Tout d’abord surpris par ce jeu de couleurs flamboyantes, ardentes, acides parfois, nocturnes et profondes, le regard cherche des signes : s’agit-il de reconnaître ou de découvrir, telle cette île de Sylvie Caisley qui pourrait être l’Utopia de la Renaissance ?

Nouvelles perspectives, nouveaux points de fuites, nouveaux cadrages, ombre et lumière, achèvement de l’inachevé, juxtapositions agressives, inversions vertigineuses et parfois un parfum d’antan …

C’est une invitation à revisiter la ville avec cette part de rêve et de fantasme qu’offre l’art de ces «Excursionnistes».

« De la technique» dira-t-on… non, ces Excursionnistes ont en plus ce je ne sais quoi qui s’appelle talent … laissons-nous porter, transporter par les photographies des trois Artistes aux Trinitaires.

jardin des Trinitaires rue des trinitaires 77100 77100 Meaux Seine-et-Marne

lundi 19 juillet – 08h00 à 23h00

