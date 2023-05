Le Jardin des Chimères jardin Bossuet, 29 mai 2023 09:00, Meaux.

Une installation conçue par le collectif L3E (photographes) pour le jardin Bossuet de Meaux, avec la collaboration de Linda Leterrier (chorégraphe), Cécile Derynck (peintre), Anne Marzin (écrivaine). 29 mai – 16 septembre 1

Echappées des marges des ouvrages du fonds ancien de la médiathèque Luxembourg, descendues des hauteurs de la cathédrale St Etienne, les chimères se sont réfugiées dans un écrin clos et protecteur : le jardin Bossuet. Y retrouvant leur environnement végétal, elles en occupent tous les coins et recoins, s’immisçant dans les passages les plus secrets.

De pures créations contemporaines, dessins, robots humanoïdes, compositions photographiques se sont jointes aux chimères anciennes …

Lors de votre déambulation à l’intérieur de cet incroyable bestiaire, vous pourrez découvrir :

– la Galerie des drôleries, une série de dessins à la craie de Cécile Derynck

– le Bassin des femme-fleurs, centre du jardin régulier

– l’Allée des grotesques

– la Ménagerie

– le Théâtre des chimères

– l’Allée des fresques

– le Salon des humanoïdes

– le Passe-tête, où vous pourrez vous photographier

jardin Bossuet Place Charles de Gaulle Centre ville Meaux 77100 seine et marne