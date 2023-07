Festival Musique en Vercors : « Passion du TANGO » Méaudre Autrans-Méaudre en Vercors, 5 août 2023, Autrans-Méaudre en Vercors.

Autrans-Méaudre en Vercors,Isère

Fondé en 2010 le Cuarteto Lunarès (bandonéon,violon,violoncelle,contrebasse)continue d’explorer les facettes actuelles du Tango.

Cinq ans après son passage très apprécié à Méaudre, il nous revient avec la même vitalité et virtuosité..

2023-08-05 18:00:00 fin : 2023-08-05 . EUR.

Méaudre Salle des fêtes

Autrans-Méaudre en Vercors 38112 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Founded in 2010, Cuarteto Lunarès (bandoneon, violin, cello, double bass) continues to explore the current facets of Tango.

Five years after their much-appreciated visit to Méaudre, they return with the same vitality and virtuosity.

Fundado en 2010, el Cuarteto Lunarès (bandoneón, violín, violonchelo, contrabajo) sigue explorando las facetas actuales del tango.

Cinco años después de su apreciada visita a Méaudre, vuelven con la misma vitalidad y virtuosismo.

Das 2010 gegründete Cuarteto Lunarès (Bandoneon, Violine, Cello, Kontrabass) erkundet weiterhin die aktuellen Facetten des Tangos.

Fünf Jahre nach seinem vielbeachteten Auftritt in Méaudre kehrt es mit derselben Vitalität und Virtuosität zu uns zurück.

