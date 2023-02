MEAU DE ROMA, 28 avril 2023, BORGERHOUT.

Nederlandstalige indiepop – een vleugje synths, warme sounds & eerlijke teksten. MEAU, het soloproject van de zangeres, songwriter en producer Meau Hewitt (21), maakt kleine, pure liedjes over dagelijkse onderwerpen als de liefde, persoonlijke ontwikkeling en eenzaamheid. Haar warme stem en dromerige koortjes landen daar waar akoestische instrumenten en elektronische geluiden samenkomen. Een paar grote inspiratiebronnen van MEAU zijn Eefje de Visser, Jeremy Zucker en Holly Humberstone. Na haar debuutsingle ‘Kalmte’ (sept 2020) volgde de gelijknamige debuut EP (juni 2021). In september 2021 was er dan Meau’s meest persoonlijke single ‘Dat heb jij gedaan’ die o.a. werd bekroond als Megahit (3FM), Alarmschijf (Q-music) en TopSong (Radio 2). Tijdens de Warmste Week betoverde MEAU het publiek met een intieme liveversie van het nummer. ‘Dat heb jij gedaan’ staat voor MEAU symbool voor een toxische relatie waar ze zich voorheen in bevond Meau

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

