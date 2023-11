Soirée Choucroute Méasnes Catégories d’Évènement: Creuse

Méasnes Soirée Choucroute Méasnes, 4 novembre 2023, Méasnes. Méasnes,Creuse Soirée Chouhcroute À partir de 19h30

Adultes 15€ enfant 10€

Réservation avant le 1er novembre

Espace Juliette Darle ( Salle des fêtes de Méasnes ).

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR. Méasnes 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Sauerkraut evening ? Starting at 7:30 p.m

? Adults 15? children 10?

reservation before November 1st

espace Juliette Darle ( Méasnes village hall ) ? Noche de chucrut ? A partir de las 19.30 h

? Adultos 15? niños 10?

reserva antes del 1 de noviembre

espace Juliette Darle ( Ayuntamiento de Méasnes ) ? Chouhcroute-Abend ? Ab 19:30 Uhr

? Erwachsene 15 ? Kinder 10 ?

reservierung vor dem 1. November

