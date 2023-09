Bal des Sapeurs-Pompiers Méasnes Catégories d’Évènement: Creuse

Méasnes Bal des Sapeurs-Pompiers Méasnes, 30 septembre 2023, Méasnes. Méasnes,Creuse Bal des Sapeurs-Pompiers de Méasnes

Samedi 30 Septembre 2023

21h00

Salle des Fêtes de Lourdoueix-Saint-Pierre

DJ Laurent

Entrée Gratuite.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR. Méasnes 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Méasnes Fire Brigade Ball

? Saturday, September 30, 2023

? 21h00

? Lourdoueix-Saint-Pierre village hall

? DJ Laurent

? Free admission ? Bola de Bomberos de Méasnes

? Sábado 30 de septiembre de 2023

? 21h00

? Ayuntamiento de Lourdoueix-Saint-Pierre

? DJ Laurent

? Entrada gratuita ? Ball der Feuerwehr von Méasnes

? Samstag, 30. September 2023

? 21h00

? Salle des Fêtes de Lourdoueix-Saint-Pierre (Festsaal)

? DJ Laurent

