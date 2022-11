Méandres, 25 janvier 2023, .

Au loin, une femme semble flotter à travers la foule. S’approchant, on la découvre assise sur l’épaule d’une autre femme qui la dépose sur un fil et s’en va s’assoir au pied du mât, pensive, isolée comme sur une île déserte. Sur les fils, autour d’elle, le corps de son imaginaire se met en mouvement, la rencontre opère… La structure de fils et mât sur laquelle les corps se déplacent, se fait instrument de musique : des micros captent les vibrations, les frottements, les glissements des corps. La qualité des sons, repris en boucles, mixés en direct, permet d’approcher ce regard intérieur et intime, thématique propre au spectacle. Un travail musical d’écoute et de dialogue entre les artistes et le compositeur.



Chorégraphie et interprétation : Sandrine Juglair (en alternance avec Marie Tribouilloy) et Molly Saudek

Musique : Antonio Vivaldi, Tiziano Scali

Mise en scène : Antoine Rigot

Conseil artistique : Agathe Olivier

Costumes : Anaïs Clarté

Direction technique : Pierre-Yves Chouin

Scénographie : Patrick Vindimian, Antoine Rigot

Construction : Patrick Vindimian, Sylvain Georget

Les Colporteurs



Fil, mât chinois

Durée : 30 min

Dès 7 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

