Locunolé Finistère Locunolé Dans le cadre de Méandres d’histoires :Contes bourlingueurs par Matao ROLLO, conteur invité par la Cie Art’Traction. Pieds nus sur l’herbe fraîche à l’ombre des grands chênes, fermez les yeux, ouvrez bien grand les oreilles, le voyage va commencer.

De son Pays Gallo natal à la Grèce, en passant par la Russie ou les grands lacs américains, Matao vous emmène à travers le monde. Le merveilleux en bandoulière, des facéties plein les poches, la poésie à la boutonnière, la simplicité au coin des lèvres, il transmet, sculpte et façonne les contes pour les esprits rêveurs qui veulent cheminer plus loin au-delà du réel.

+33 6 79 99 80 23

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locunolé Étiquettes évènement : Autres Lieu Locunolé Adresse Lieu-dit Feunteun Sant Feunteun Sant Ville Locunolé lieuville 47.93055#-3.46721

