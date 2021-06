Saint-Seine Cour de l'école de Saint-Seine Nièvre, Saint-Seine Mé Mo Cour de l’école de Saint-Seine Saint-Seine Catégories d’évènement: Nièvre

Avec Mé Mo f.o.u.i.c décide de prolonger et de radicaliser le propos qu’elle poursuit depuis Acteur 2.0, sur la perte de l’humain et son remplacement par l’intelligence artificielle. Dans cette nouvelle forme il s’agit de mettre en jeu un homme et une femme qui, à l’image de notre monde, ayant perdu l’habitude de communiquer sans l’aide des écrans ou des réseaux sociaux, en a oublié l’usage même du langage. Une grande partie de cette forme sera donc une écriture purement scénique, sans dialogue, portée par la collaboration avec la danseuse Aurélie Mouilhade et par un habillage sonore et musical (compositions originales). Dans une seconde partie, apparaît le langage, mais sous une forme particulière, puisqu’il ne sera jamais dit en direct par les acteurs, mais actionné par le recours à un appareil de musique électronique permettant de lancer depuis le plateau, des phrases préenregistrées, comme si la vie entière était réductible à une somme de phrases toute faites. Vers quoi peut tendre une société privée de l’usage du langage ? Est-ce un retour à la barbarie?

Mé Mo met en scène une machine capable de parler à la place des humains en toutes circonstances quitte à les réduire au silence. Cour de l’école de Saint-Seine Saint-Seine Saint-Seine Nièvre

