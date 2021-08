Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris Mdou Moctar Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Mdou Moctar Le Hasard Ludique, 16 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 16 avril 2022

de 20h à 23h

payant

Persona Grata & Le Hasard Ludique présentent… Mdou Moctar en concert le 16 avril 2022 ! Le guitariste Mdou Moctar, originaire du Niger, est un des plus valeureux représentants de la musique Touareg actuelle, tout en bousculant ses codes. A l’aide de guitares psychédéliques, de boucles de batterie et de l’autotune, il livre une version très personnelle et bien plus rock du blues du désert. Concerts -> Rock Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

