En octobre, la réparation est à l’honneur ️ ! Vous souhaitez faire des économies et être plus autonome dans les petites réparations de votre vélo ?

Les journées nationales de la réparation sont l’occasion d’apprendre à bricoler votre vélo.

Notre association MDB Asnières vous propose de rejoindre l’atelier d’auto-réparation pour une séance d’apprentissage conviviale où nous vous montrerons comment prendre soin de votre vélo.

✅ Changement de chambres à air

✅ Gonflage des pneus

✅ Réglage des freins

Date : Samedi 21 Octobre

⏰ Heure : De 14h00 à 17h00

Lieu : 1 Avenue du Docteur Fleming 92600 Asnières-sur-Seine

Vous souhaitez apprendre à réparer des vélos ? Soutenir la mobilité douce en rejoignant une association active ? Soutenez notre association MDB Asnières en complétant votre adhésion via le site internet https://mdb-idf.org/adhesion/ et rejoignez les adhérent.es.

Vous souhaitez contribuer à l’amélioration des infrastructures cyclables et au mieux circuler ensemble ? Rejoignez l’association Paris en Selle https://parisenselle.fr/

Nous tenons à souligner que cet atelier bénévole n’a pas pour but de concurrencer les magasins de cycles, qui restent à votre disposition tout au long de l’année.

Au contraire, il vise à vous rendre plus indépendant.e et à vous donner les compétences nécessaires pour entretenir votre vélo.

Plus de renseignements en nous écrivant par e-mail asnieres@mdb-idf.org

