l’entreprenariat et le bénévolat au féminin MDA Roubaix, 3 mars 2023, Roubaix. l’entreprenariat et le bénévolat au féminin Vendredi 3 mars, 09h00 MDA Roubaix informer les femmes sur la création d’entreprise MDA Roubaix 24 place de la Liberté, Roubaix 59100 Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France La thématique sera « L’entreprenariat et le bénévolat au féminin », le but est d’informer les femmes sur : La création d’entreprise

La création d’une association

Le déroulé de cette journée :

• Temps d’échanges entre professionnels (freins, orientation du public, facilité, accompagnement…)

• Témoignages de femmes, soit physique soit écrit,

• Temps convivial autour d’un déjeuner

• Mini forum : accueil des habitants, public des associations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T09:00:00+01:00

2023-03-03T15:00:00+01:00

