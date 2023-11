Marché de Noël des associations MDA – Maison des Associations Roubaix, 2 décembre 2023, Roubaix.

Marché de Noël des associations Samedi 2 décembre, 11h00 MDA – Maison des Associations Entrée libre

Les associations vous proposent une sélection de cadeaux pour fêter Noël et vous faire plaisir tout en soutenant leurs actions.

Productions zéro déchet, bijoux, décorations de Noël, artisanat, produits à l’effigie des grandes causes… Elles ont besoin de vous !

Des animations et démonstrations seront proposées tout au long de la journée.

Rendez-vous le samedi 02 décembre à la Maison Des Associations.

MDA – Maison des Associations 24 Place de la Liberté, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 73 46 64 La Maison Des Associations réunit aujourd'hui plus de 170 associations adhérentes.

Elle est un lieu incontournable d’information des habitants et de service aux associations impliquées à Roubaix et sur la Métropole. Métro: Ligne 2 Arrêt Eurotéléport – Tramway: Arrêt Eurotéléport

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T11:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

