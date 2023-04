Le coup de crayon MDA – Maison des Associations, 2 mai 2023, Roubaix.

Le coup de crayon 2 – 15 mai MDA – Maison des Associations gratuit

Dans le cadre de la nouvelle saison culturelle « 2023 Architectures du mondes », Mélodiffusion nous fait découvrir l’histoire du crayon, écrite par Soubeda Hassani, conteuse de l’association. Elle met ainsi en avant le pouvoir des mots qui permettent une résilience, à travers l’objet du crayon qui ouvre des possibilités infinies.

Après avoir visité la ville, les enfants et les jeunes des quartiers Moulin- Potennerie et du Pile ont décortiqué et reproduit l’architecture roubaisienne grâce à différentes techniques artistiques. Les anciens, quant à eux, ont représenté les lieux de la ville sur des tissus.

Le samedi 6 mai à 15h : restitution en présence de Soubeda Hassani.

Du 2 au 15 mai : exposition « Le coup de crayon ».

Lieu : Maison des Associations, 24 place de la Liberté.

Renseignements :

contact.melodiffusion@gmail.com

En photo : Les toits du quartier du Pile.

MDA – Maison des Associations 24 Place de la Liberté, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 73 46 64 http://www.mdaroubaix.org/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7b8dcb7b-184d-4a9c-91b2-956771e9be72;https://www.facebook.com/mdaroubaix;https://twitter.com/mdaroubaix;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7b8dcb7b-184d-4a9c-91b2-956771e9be72 [{« type »: « email », « value »: « contact.melodiffusion@gmail.com »}] La Maison Des Associations réunit aujourd’hui plus de 170 associations adhérentes. Elle est un lieu incontournable d’information des habitants et de service aux associations impliquées à Roubaix et sur la Métropole. Métro: Ligne 2 Arrêt Eurotéléport – Tramway: Arrêt Eurotéléport

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T09:00:00+02:00 – 2023-05-02T12:30:00+02:00

2023-05-15T13:30:00+02:00 – 2023-05-15T18:00:00+02:00

art déco art déco roubaix

Ville de Roubaix