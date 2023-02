Baladez-vous avec nous ! MDA – Maison des Associations, 3 mars 2023, Roubaix.

Baladez-vous avec nous ! Vendredi 3 mars, 13h30 MDA – Maison des Associations

Balade sur les initiatives locales

MDA – Maison des Associations 24 Place de la Liberté, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro: Ligne 2 Arrêt Eurotéléport – Tramway: Arrêt Eurotéléport

La Maison Des Associations réunit aujourd'hui plus de 170 associations adhérentes.

Elle est un lieu incontournable d’information des habitants et de service aux associations impliquées à Roubaix et sur la Métropole.

A l’occasion de la journée des droits des femmes, un collectif de structure roubaisienne représenté par la Maison des Associations et la Fabrique à Entreprendre s’est rassemblé avec un objectif commun, mettre en avant les initiatives locales à destination des habitants. Ouvrir le champ des possibles est notre volonté pour permettre à chacun de s’engager dans un projet.

Nous avons voulu mettre l’accent sur leur initiative. Engagé dans la réduction des inégalités d’accès à l’entrepreneuriat (associatif ou création d’entreprise) les acteurs de terrain souhaitent présenter et rendre visible des dispositifs de proximité.

Et si le temps d’une journée, on ne se mettait pas de limites et qu’on se disait que tout est possible ?

Le parcours que nous vous avons proposé vous permettra de découvrir les structures et les initiatives de façon ludique. Le défi : réussir à répondre à un quizz sur les structures présentes. L’équipe qui aura le plus de bonnes réponses sera récompensée.

A vous de jouer ! Prenez-vos plus belles baskets, pré-inscrivez et rendez-vous le 3 mars à la Maison des Associations !



MIE Roubaix