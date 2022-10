Mushanana – 2022 Année des Textiles du Monde #3 MDA – Maison des Associations Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Mushanana – 2022 Année des Textiles du Monde #3 MDA – Maison des Associations, 26 novembre 2022, Roubaix. Mushanana – 2022 Année des Textiles du Monde #3 Samedi 26 novembre, 16h00 MDA – Maison des Associations

Gratuit

Proposé par l'association Mélodiffusion MDA – Maison des Associations 24 Place de la Liberté, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro: Ligne 2 Arrêt Eurotéléport – Tramway: Arrêt Eurotéléport

03 20 73 46 64 http://www.mdaroubaix.org/ La Maison Des Associations réunit aujourd'hui plus de 170 associations adhérentes. Elle est un lieu incontournable d'information des habitants et de service aux associations impliquées à Roubaix et sur la Métropole. Découvrez le vêtement traditionnel rwandais par le biais de la danse de caractère, l'Umudiho. Composée d'une longue jupe froncée aux hanches, d'un bustier et d'une étole drapée par-dessus une épaule, le Mushanana est la tenue féminine quotidienne au Rwanda. Alice Durand, artiste roubaisienne d'origine rwandaise exposera ses

oeuvres, inspirées de l’art Imigongo (art décoratif traditionnel du

Rwanda) constitué de panneaux peints de motifs géométriques colorés ou en noir et blanc.

