La Maison Des Adolescents fête ses 30 ans

Mardi 12 décembre, 15h00
MDA 13Nord, Antenne d'Arles
Arles

Gratuit

La MDA 13Nord fête ses 30 ans, et invite le public à venir fêter cet anniversaire. Ateliers, conférences, stands, expositions… ouverts à tous : ados, jeunes, parents et professionnels.

15h : Vernissage « Pixels et Plumes », explorer l'art, la culture et la tradition à travers l'image, l'écriture et le son.

18h : Grignotage et échanges

Inscriptions en ligne www.mda13nord.fr

MDA 13Nord, Antenne d'Arles
1 rue Courte, 13200 Arles

2023-12-12T15:00:00+01:00 – 2023-12-12T18:00:00+01:00

Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

