MCM 2022: “POO POO PEE DOO interprété par Thibault Cohade Le GYPTIS, 9 avril 2022, Marseille.

Le GYPTIS, le samedi 9 avril à 14:30

À travers ce ciné-concert, le compositeur Thibault Cohade nous invite à redécouvrir le personnage de Betty Boop, l’un des plus populaires de l’histoire du cinéma, sous un nouveau jour, comme une jeune fille libre, indépendante et aventurière. L’omniprésence de la musique jazz des films originaux était particulièrement novatrice pour l’époque. Programme composé de 6 courtsmétrages : Minnie the Moocher (1932), Betty Boop for President (1932), Snow White (1933), The Old Man of the Montain (1933), Penthouse (1933), Sally Swing (1938). Réalisation : Dave Fleischer, Willard Bowsky, Seymour Kneitel Avec : Betty Boop Durée : 50min Pays : États-Unis Année de sortie : 1932

2,5€

♫CINÉ CONCERT♫

Le GYPTIS 136 rue Loubon, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:30:00 2022-04-09T15:30:00