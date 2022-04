MCM 2022: “POO POO PEE DOO” interprété par Thibault Cohade Artplexe Canebière Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Artplexe Canebière, le mercredi 6 avril à 16:00

Cet événement musical nous invite à redécouvrir Betty Boop, l’un des personnages les plus populaires de l’histoire du cinéma. Derrière la jeune fille aux allures provocatrices et sensuelles, Betty Boop est surtout libre, indépendante, aventurière et bienveillante. Le temps d’un ciné-concert, sous la direction du compositeur Thibault Cohade, Betty Boop s’empare de la musique électronique pour accompagner ses nouvelles aventures et nous communique sa vision moderne de la société.

5€

♫CINÉ CONCERT♫ Artplexe Canebière 125 La Canebière 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T16:00:00 2022-04-06T17:00:00

