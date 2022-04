MCM 2022: Ciné-concert “Péril sur la ville” avec Philippe Pujol et Raphaël Imbert Artplexe Canebière Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

MCM 2022: Ciné-concert “Péril sur la ville” avec Philippe Pujol et Raphaël Imbert Artplexe Canebière, 5 avril 2022, Marseille. MCM 2022: Ciné-concert “Péril sur la ville” avec Philippe Pujol et Raphaël Imbert

Artplexe Canebière, le mardi 5 avril à 20:30

Philippe Pujol Lauréat du prix Albert-Londres en 2014, l’écrivain et journaliste Philippe Pujol auteur de ?? ???????? ?? ??????? puis ?? ????? ?? ???????, poursuit son travail sur Marseille en signant le documentaire Péril sur la ville. Raphaël Imbert Jazzman autodidacte, Raphaël Imbert compose pour le cinéma et la télévision. C’est à l’issue d’un de ses concerts, qu’il rencontre Philippe Pujol. Il met son talent au service de Péril sur la ville qui témoigne de la vie quotidienne des habitants du quartier pauvre de la Butte Bellevue, laboratoire permanent du vivre-ensemble. Vivez la rencontre de ces deux auteurs au travers d’une projection accompagnée en live de la musique originale composée et interprétée par Raphaël Imbert et ses musiciens. Péril sur la ville Butte Bellevue, été 2019. Les habitants du quartier le plus pauvre de France, situé dans le ventre de Marseille, s’apprêtent à passer un été mouvementé : déjà que leur vie quotidienne ne les gâte pas, voilà que leur « village » est sous la menace d’un projet urbanistique qui pourrait le transformer durablement. Les habitants s’inquiètent et tentent de se mobiliser, malgré leurs différences sociales, culturelles ou ethniques, malgré les tensions ou les difficultés. Quel est le lien si spécial qui les rattache tous ensemble à ce quartier ? Quelle identité ont-ils tous en commun ? C’est cette interrogation qu’explore « Péril sur la ville », qui suit le temps d’un été la vie de plusieurs habitants emblématiques de la Butte. Des trajectoires personnelles et des élans collectifs, l’histoire d’un quartier pauvre, animé, laboratoire permanent du vivre-ensemble, de ses heurts et de ses magies.

5€

♫♫♫ Artplexe Canebière 125 La Canebière 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T20:30:00 2022-04-05T22:30:00

