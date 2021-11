Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde McFly & Carlito Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

McFly & Carlito Rocher de Palmer, 27 mars 2022, Cenon. McFly & Carlito

Rocher de Palmer, le dimanche 27 mars 2022 à 20:30

Les youtubeurs au concours d’anecdotes élyséen célèbre développent une nouvelle corde à leur arc humoristique : « un show puissant avec une énergie rock, de la sueur et des jeux de mots de mauvaise facture ». On ne sait jamais trop à quoi s’attendre avec ces deux-là. Mais on peut transmettre leur message : « 15 ans après s’être rencontrés au lycée sur fond de concurrence musicale (Mcfly guitariste de métal et Carlito batteur de punk), et quelques années de vidéos sur Dailymotion, notre rêve de remonter sur scène pour rencontrer notre public que l’on ne voit que virtuellement depuis tant d’années se réalise enfin ». Il y en a même qui disent que Mcfly a perdu un pull col roulé gris au quartier Darwin, si jamais vous pouvez faire passer le mot… EN SAVOIR PLUS

Tarif unique : 27€

2022-03-27T20:30:00 2022-03-27T22:30:00

