MCFLY & CARLITO le moulin, 1 avril 2022, Marseille.

MCFLY & CARLITO

le moulin, le vendredi 1 avril à 20:30

15 ans après s’être rencontrés au lycée sur fond de concurrence musicale (Mcfly guitariste de métal et Carlito batteur de punk), et quelques années de vidéos sur Dailymotion, notre rêve de remonter sur scène pour rencontrer notre public que l’on ne voit que virtuellement depuis tant d’années se réalise enfin. On vous prépare un show puissant avec une énergie rock, de la sueur, des jeux de mots de mauvaise facture, et bien sur de nombreuses surprises. Venez on va être bien. Coucou de loin avec la main. (Mais bientôt de près) Le pass sanitaire est obligatoire pour assister à ce concert. Il faut présenter la preuve sanitaire numérique ou papier, parmi les trois suivantes : – la vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet – la preuve d’un test de dépistage négatif de moins de 72h (test RT-PCR, antigénique) – le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

27€

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T22:30:00