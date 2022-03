McFly & Carlito Le Bikini, 25 mars 2022, Ramonville-Saint-Agne.

McFly & Carlito

Le Bikini, le vendredi 25 mars à 20:00

### Pop/Funk Bonsoir, vous êtes sublimes. 15 ans après s’être rencontrés au lycée sur fond de concurrence musicale (Mcfly guitariste de métal et Carlito batteur de punk), et quelques années de vidéos sur Dailymotion, notre rêve de remonter sur scène pour rencontrer notre public que l’on ne voit que virtuellement depuis tant d’années se réalise enfin. On vous prépare un show puissant avec une énergie rock, de la sueur, des jeux de mots de mauvaise facture, et bien sur de nombreuses surprises. Venez on va être bien. Coucou de loin avec la main. (Mais bientôt de près) Mcfly et Carlito. ### Plus d’infos [Site du Bikini](https://lebikini.com/2022/03/25/mcfly-and-carlito/) ![]() ### Infos Pratiques * Vendredi 25 mars à 20h * A 19h30 : ouverture des portes

Tarif : 27€

Culture

Le Bikini Rue Théodore Monod, 31520 Ramonville-Saint-Agne, France Ramonville-Saint-Agne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:30:00