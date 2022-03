Mcfly & Carlito en concert Carrière (La), 26 mars 2022, Saint-Herblain.

2022-03-26

Horaire : 20:30

Gratuit : non 27 € BILLETTERIES : www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.com

“Bonsoir, vous êtes sublimes.15 ans après s’être rencontrés au lycée sur fond de concurrence musicale (Mcfly guitariste de métal et Carlito batteur de punk), et quelques années de vidéos sur Dailymotion, notre rêve de remonter sur scène pour rencontrer notre public que l’on ne voit que virtuellement depuis tant d’années se réalise enfin. On vous prépare un show puissant avec une énergie rock, de la sueur, des jeux de mots de mauvaise facture, et bien sûr de nombreuses surprises. Venez on va être bien. Coucou de loin avec la main. (Mais bientôt de près)”Mcfly et Carlito.

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/