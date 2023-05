MCBAISE + PÂLE REGARD | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris MCBAISE + PÂLE REGARD | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 26 mai 2023, Paris. Le vendredi 26 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. Jusqu’à 128 ans. payant 13€* en prévente + frais de loc

17€ sur place Après leur collaboration du printemps 2021 sur le double single ‘Absurdia Fantasmagoria’ Mcbaise et les parisiens de pâle regard se retrouvent sur la scène du Hasard Ludique le vendredi 26 mai ! Rendez-vous pour un concert pop aux sonorités lofi-velours, agrémenté de voix langoureuses et de nappes de synthés. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/OwVaRsKu coucou@lehasardludique.fr https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-03-14/mcbaise-pale-regard

MCBAISE + PÂLE REGARD MCBAISE + PÂLE REGARD Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Hasard Ludique Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

MCBAISE + PÂLE REGARD | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 2023-05-26 was last modified: by MCBAISE + PÂLE REGARD | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 26 mai 2023 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris