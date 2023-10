D’ici à demain MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny Bobigny, 24 novembre 2023, Bobigny.

D’ici à demain 24 – 29 novembre MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny 9€ à 25€

Après Donnez-moi donc un corps (2017) et Les joies du devoir (2019), Sarah Oppenheim et Le Bal Rebondissant nous mènent à travers une rêverie autour d’un lieu, une maison ouverte à tous les vents et peuplée par des figures qui se croisent dans la mémoire d’une femme, sur les notes d’un lied de Schubert. D’ici à demain est un duo entre une femme et un espace, comme un pas de danse entre mémoire et imagination, pour mieux ressusciter les lieux et les êtres qui ont compté dans nos vies.

Un moment précieux de théâtre d’images.

MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny 9 boulevard Lénine 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-St.-Denis Île-de-France

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T20:45:00+01:00

2023-11-29T19:30:00+01:00 – 2023-11-29T20:45:00+01:00

théâtre contemporain théâtre musical

Alain Richard