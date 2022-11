Une jeunesse en été MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny, 5 janvier 2023, Bobigny.

Une jeunesse en été 5 – 14 janvier 2023 MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny

MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny 9 boulevard Lénine 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-St.-Denis Île-de-France

Inspiré par le film Chronique d’un été de Jean Rouch, Une jeunesse en été résulte d’un tour de France en stop mené par une équipe de jeunes comédiens pendant la fermeture des théâtres, à la rencontre d’inconnus. Un portrait du pays, inattendu, vibrant et divers, et d’une génération en quête d’elle-même.

« Qu’est-ce qui vous manque pour être heureux ? », ainsi commencent les entretiens que Simon Roth et ses complices du Conservatoire national supérieur d’Art Dramatique ont menés sur les routes françaises, et dont ils ont fait un spectacle de théâtre-vérité, fidèle à la spontanéité et à l’intimité des paroles récoltées. Entre incarnation des interviewés et discussions critiques sur leur excitante entreprise, les comédiens tissent des trajectoires

qui ne se croisent que rarement dans la société. Ce périple hors des sentiers battus médiatiques et des préjugés fait place à l’imprévu et à l’irréductible richesse de nos fragiles humanités.

Distribution

Richard Legall

Bénicia Makengélé

Rony Wolff

Saïd Ghanem

Lucie Mancipoz

Chloé Zufferey

Marushka Jury

assistante à la mise en scène

Servane Dècle

scénographie

Céline Atallah, Joséphine Grillet

décors

construits dans les ateliers du CNSAD par Franck Echantillon

costumes

Tifenn Morvan

vidéo 2017 prise de vue

Simon Roth

vidéo 2021 prise de vue

Anna Darcueil

son

Arnaud Beauvoir

montage

César Simonot

régie générale

Hervé Dilé

création son

Marion Cros

création lumière

en cours



