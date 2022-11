L’Envol MC93 Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

L’Envol MC93, 8 décembre 2022, Bobigny. L’Envol 8 – 10 décembre MC93 création de Nacera Belaza, Montpellier Danse 2022 MC93 9 boulevard Lénine, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France L’Envol du 8 au 10 décembre 2022 dans le cadre du Festival d’Automne à la MC93-Bobigny « Nacera Belaza sonde le mouvement liminal que le vide révèle.

La chorégraphe cherche à engendrer des états de conscience et de corps dans lesquels l’individu puisse défaillir, succomber et accueillir l’inévitable. Depuis trente ans, inlassablement, l’artiste convie interprètes et publics à une fascinante danse de l’existence, entre pénombre et lumière. »

Mélanie Jouen pour le Festival d’Automne à Paris Chorégraphie, conception son et lumière Nacera Belaza

Interprétation Paulin Banc, Nacera Belaza, Aurélie Berland, Mohammed Ech Charquaouy

Régie générale Christophe Renaud Production Compagnie Nacera Belaza Coproduction Festival Montpellier Danse ; MC93-Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis ; Le Festival d’Automne à Paris ; deSingel, Campus International des Arts ; Points communs, nouvelle scène nationale de Cergy / Val d’Oise ; Theater Freiburg Dans le cadre de l’accueil studio CCN Ballet de Lorraine ; CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble ; CNDC – Angers Soutiens Fonds Transfabrik – Fonds franco-allemand pour le spectacle vivant ; King’s Fountain ; Villa Albertine ; Région Ile-de-France, dans le cadre du dispositif d’aide à la création ; Ministère de la Culture et de la Communication DRAC – Ile-de-France au titre de compagnie conventionnée.

