Bouches-du-Rhone Cet événement a pour but de mêler 3 défis :

Un défi sportif 2023 : proposer pour les nageurs les plus aguerris un challenge de 18 kilomètres (MC18), une course de distance olympique de 10 kilomètres (MC10) et le MC relais solidarité: 4 x 600m (2H/2F).

Un défi caritatif 2023 : récolter des fonds pour des associations luttant contre le cancer pédiatrique.

Un défi environnemental 2023: sensibiliser à la protection de l’environnement. C’est le moment d’adopter les principes simples qui limitent notre impact sur la nature ! Le MC Swim Challenge est fier de faire partie des 30 événements de cette campagne écocitoyenne. Une course, un mythe, le Marseille Cassis à la nage ! En 2023, le MC Swim Challenge revient pour une nouvelle édition avec ses 3 défis : défi sportif , environnemental et caritatif. http://www.mcswimchallenge.fr/ Marseille 7e Arrondissement

