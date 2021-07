Armentières Place du Général de Gaulle Armentières, Nord MC SPORT TRUCK : vacances et sports Place du Général de Gaulle Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Cet été, MC Sport Truck et la Ville vous proposent des activités physiques et bien-être du 12 juillet jusqu’au 12 août. Et même pas besoin de vous déplacer… Marjorie et Cécile, toutes deux coachs sportifs, viennent à votre rencontre et se déplacent dans les différents quartiers pour animer des cours de sport gratuitement. Au programme : – Les lundis, à 14h : Cécile et Marjorie vous détaillent le programme de la semaine – Les mardis, de 15h à 17h : retrouvez-les pour un atelier bien-être. – Les jeudis, à 10h15 : c’est parti pour une séance de sport. Chaque semaine, rendez-vous dans un quartier : – du 12 au 18 juillet : Centre social Salengro – du 19 au 25 juillet : Stade Léo-Lagrange – du 26 au 01 août : Résidence Hémar – du 02 au 12 août : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Armentières

entrée libre

